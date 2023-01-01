Последний из могикан. Джеймс Фенимор Купер (книга, 1826) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающий приключенческий роман известного американского писателя Джеймса Фенимора Купера. Автор блестяще показывает традиции, быт и нравы американских индейцев. Следопыт Натти Бампо (Длинный Карабин), вождь Чингачгук Великий Змей и его сын Ункас – настоящие герои, храбрые, искренние, сильные духом – вызывают неподдельное уважение и восхищение. "Индейцы пошли вперед с такой уверенностью, с какой путешественник идет по широкой проезжей дороге. Если случалось, что какая-нибудь каменная глыба, ручей или клочок земли, более твердой, чем окружающая почва, прерывали звенья следа, по которому они шли, зоркий глаз разведчика неизменно находил след на некотором расстоянии, причем для этого редко требовалось промедление более чем на одну минуту". Дж.Ф.Купер



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