Последний из могикан. Джеймс Фенимор Купер (книга, 1826) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами – самая знаменитая из книг американского писателя Джеймса Фенимора Купера о захватывающих приключениях отважного белого охотника и защитника индейцев Натаниэля Бумпо по прозвищу Зверобой, известного также под именами Соколиный Глаз, Кожаный Чулок, Длинный Карабин и Следопыт. Действие романа происходит в разгар Франко-индейской войны. Бумпо со своими друзьями-индейцами из племени могикан – Чингачгуком и его сыном Ункасом – участвуют в спасении двух сестeр, дочерей британского командира. Острый, стремительно развивающийся сюжет, яркие образы благородных и мужественных героев, увлекательные описания своеобразного духовного мира и обычаев индейских племeн – сделали роман Купера одним из самых популярных приключенческих романов в истории мировой литературы.



Последний из могикан слушать на видеосервисе Wink.