WinkАудиокнигиПоследний Фронтир. Том 2. Черный Лес. Вероника Мелан
Последний Фронтир. Том 2. Черный Лес. Вероника Мелан (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Любовные романы424 мин18+
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О книге
Какую из жизненных дорог выбрать, чтобы отыскать любовь? На ее «люблю» ответили «нет». Обещала уберечь человека, но не уберегла. После череды несчастий Белинда Гейл решается на отчаянный и, как ей верится, последний шаг в своей жизни – отыскать смерть в бою на границах Черного Леса. Но не туда ли в�се это время вела ее невидимая тропа судьбы? И не там ли все это время ждет ее тот, кто по-настоящему нуждается в спасении?
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