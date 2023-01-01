Последний Дозор. Сергей Лукьяненко (книга, 2005) слушать онлайн

Сюжет

Существует ли конец Пути? Возможно ли завершение Борьбы человека с самим собой и окружающим миром? На эти вопросы Сергей Лукьяненко отвечает в книге «Последний Дозор» – в самом неожиданном, самом увлекательном, самом ярком из «Дозоров». Но неужели вы и в самом деле подумали, что это последний �«Дозор»?



Последний Дозор слушать на видеосервисе Wink.