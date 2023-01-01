Последний день лета. Андрей Подшибякин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Последний день лета» Андрея Подшибякина – это как если бы Стивен Кинг написал о Ростове 1993-го; но Подшибякин знает Ростов лучше. Ростов-на-Дону, 1993 год. Жаркая осень. Пока в столице в очередной раз сменяется власть, а страна пытается выйти из паралича и привыкнуть к новой реальности, четыре восьмиклассника живут типичную жизнь подростков из 90-х. Учатся через скуку, смотрят зарубежные боевики в видеосалонах, дерутся до первой крови, гоняют мяч во дворе, поднимая в воздух облака пыли. Жизнь, хоть непонятная и очень тяжелая, продолжается… Надолго ли? Земля в дельте Дона повидала немало трагедий: войны и эпидемии, голод и нашествия – она пропитана кровью до самого основания. Где-то там погребенное глубоко в курганах дремлет древнее Зло. Когда-то оно сковывало ужасом скифов, римлян и османов, стирало в пыль города и селения. Достаточно всего ли лишь одной небольшой случайности, чтобы это первобытное, смертельно опасное Начало пробудилось. Кто в силах остановить его? Права на экранизацию выкуплены ещё до публикации романа – успейте послушать аудиокнигу до релиза сериала! «Это и кинговская история про последнее лето детства, провинциальный город и древнее зло, с которым приходится разбираться без взрослых, и колоритный ростовский истерн про девяностые, которые мы запомнили так, что не забудешь,– но прежде всего это рассказ о том, как одиноко и страшно на самом деле быть ребенком» – Яна Вагнер. «Мелкие гопники и крупные бандиты, продажные менты и злые училки выстраиваются в фигуру, по которой, как по ступенькам, войдет в мир улыбчивая смерть. Противостоять ей могли бы лишь четверо подростков… если бы сами не оказались порталом, через который в город и вступила смерть. Жесткий, но очень увлекательный роман» – Шамиль Идиатуллин. Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



Последний день лета слушать на видеосервисе Wink.