WinkАудиокнигиПоследние могиканы. Александр Куприн
Последние могиканы. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн10 мин12+
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Сюжет
«В третьем году, увязавшись за французскими друзьями, попал я в маленький, уютный, подземный кабачок, носивший заманчивое и великолепное название „Fleur latine“. Впрочем, я теперь не знаю твердо, было ли здесь единственное или множественное число. Цветок или цветы латыни?..»
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