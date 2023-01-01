Последние могиканы. Александр Куприн
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Последние могиканы. Александр Куприн

Последние могиканы. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн10 мин12+
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Сюжет

«В третьем году, увязавшись за французскими друзьями, попал я в маленький, уютный, подземный кабачок, носивший заманчивое и великолепное название „Fleur latine“. Впрочем, я теперь не знаю твердо, было ли здесь единственное или множественное число. Цветок или цветы латыни?..»

Последние могиканы слушать на видеосервисе Wink.

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