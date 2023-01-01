Последние истории. Ольга Токарчук
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Последние истории. Ольга Токарчук

Последние истории. Ольга Токарчук (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза, Зарубежная литература409 мин18+

Сюжет

Ольга Токарчук обладает удивительным даром стирать границы – между странами и языками, между реальностью и вымыслом. Герои «Последних историй» стирают границы между бытием и небытием. Они постигают смерть, пытаясь подготовить себя к ней, примириться с ее существованием в финале каждой жизни. И, постигая смерть, они лучше понимают жизнь, потому что смерть – часть жизни.

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