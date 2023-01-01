Последние дни Помпеи. Эдвард Бульвер-Литтон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В популярном романе известного английского писателя XIX века Эдварда Бульвер-Литтона описываются события I века нашей эры, предшествовавшие извержению вулкана Везувий, который похоронил под пеплом цветущий древнеримский город Помпеи. В центре повествования история любви афинянина Главка и красавицы Ионы, коварные козни египтянина Арбака, печальная судьба слепой рабыни Нидии. Увлекательный приключенческий сюжет переплетается с исторически точными описаниями быта Великой Римской империи. Тайный заговор и страстная любовь, предательство и беспредельная отвага соседствуют с рассказами об архитектуре и убранстве домов, о зрелищах и амфитеатре, о ранних христианских общинах, об извержении Везувия.



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