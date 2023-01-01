Последнее желание. Анджей Сапковский
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Аудиокниги
Последнее желание. Анджей Сапковский

Последнее желание. Анджей Сапковский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези597 мин16+
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Сюжет

Та самая озвучка! Открой Вселенную «Ведьмака» по-новому! Одна из лучших фэнтези-саг за всю историю существования жанра. Это шедевр не только писательского мастерства Анджея Сапковского, но и талантливого голоса актера кино и озвучивания Всеволода Кузнецова. Это первая аудиокнига легендарного цикла «Ведьмак».

Последнее желание слушать на видеосервисе Wink.

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Жанры
Фэнтези

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