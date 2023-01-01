WinkАудиокнигиПоследнее желание. Анджей Сапковский
Последнее желание. Анджей Сапковский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези597 мин16+
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Сюжет
Та самая озвучка! Открой Вселенную «Ведьмака» по-новому! Одна из лучших фэнтези-саг за всю историю существования жанра. Это шедевр не только писательского мастерства Анджея Сапковского, но и талантливого голоса актера кино и озвучивания Всеволода Кузнецова. Это первая аудиокнига легендарно�го цикла «Ведьмак».
Последнее желание слушать на видеосервисе Wink.