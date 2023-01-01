Последнее лето. Константин Симонов (книга, 1971) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Последнее лето» завершает трилогию «Живые и мертвые» в нем писатель приводит своих героев победными дорогами «последнего лета» Великой Отечественной. Сорок четвертый год, так же как и минувший сорок третий, начался под грохот орудий в разгар нашего зимнего наступления. Но тогда, год назад, война шла еще в глубине России, в междуречье Волги и Дона, а теперь шагнула далеко на запад, за Днепр, в Правобережную Украину. В конце января было окончательно разорвано кольцо блокады вокруг Ленинграда, в феврале в котле под Корсунь-Шевченковским погибло десять немецких дивизий. В марте и апреле немцам пришлось оставить почти всю Украину – Умань, Херсон, Винницу, Каменец-Подольск, Черновцы, Николаев, Одессу. Наши войска вступили в северную Румынию, освободили Крым и в начале мая штурмом взяли Севастополь. Но даже все это, вместе взятое, было только началом тех огромных событий, которым еще предстояло развернуться до конца этого бурного года…. Исполняет: Александр Бордуков.



Последнее лето слушать на видеосервисе Wink.