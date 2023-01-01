WinkАудиокнигиПосле меня. Дарья Гущ�ина
После меня. Дарья Гущина (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы104 мин16+
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О книге
Пять лет Арина бьётся над тайной странной музейной экспозиции. По её мнению, экспонаты ничем между собой не связаны, однако их почему-то объединили в выставку под названием «После меня». Казалось бы, что может объединять веер восемнадцатого века, современную фотографию, фуражку времён ВОВ, раков�ину речного моллюска и свежий букет из кленовых листьев? Или – кто? Когда у Арины заканчиваются версии, её тётя – владелица музея – рассказывает странную историю создания выставки.
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