Пошехонская старина. Михаил Салтыков-Щедрин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Пошехонская старина"– последнее произведение великого русского писателя М.Е.Салтыкова-Щедрина – представляет собой грандиозное историческое полотно целой эпохи. По словам самого Салтыкова, его задачей было восстановление «характеристических черт» жизни помещичьей усадьбы эпохи крепостного права.



Пошехонская старина слушать на видеосервисе Wink.