WinkАудиокнигиПошехонская старина. Михаил Салтыков-Щедрин
Пошехонская старина. Михаил Салтыков-Щедрин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика1421 мин12+
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Сюжет
"Пошехонская старина"– последнее произведение великого русского писателя М.Е.Салтыкова-Щедрина – представляет собой грандиозное историческое полотно целой эпохи. По словам самого Салтыкова, его задачей было восстановление «характеристических черт» жизни помещичьей усадьбы эпохи крепостного права.
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