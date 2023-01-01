WinkАудиокнигиПортрет Дориана Грея. Оскар Уайльд
Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Ужасы и мистика521 мин16+
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Сюжет
– Значит, вы полагаете, Бэзил, что один только Бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу – В голосе его звучала холодная горечь. – Вы сошли с ума, Дориан. Или ломаете комедию? – буркнул Холлуорд, нахмурившись. – Не хотите? Ну, так я сам это сделаю. – Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол. Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана!
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