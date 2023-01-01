Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд (книга, 2020) слушать онлайн

Роман Оскара Уайльда «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» [1891], снискавший скандальную славу и вызвавший разноречивые оценки современников, позднее был признан шедевром английской художественной прозы и стал одним из самых известных романов мировой литературы. Это драматичная, парадоксальная, завораживающе-интригующая история человека, сделавшего смыслом своего существования поиски новых, все более изощренных ощущений и впечатлений. Следуя по избранному пути, оставляя за собой искалеченные судьбы, разбитые сердца, обрекая людей на гибель, Дориан и сам становится убийцей. При этом внешность героя не меняется с годами, он остается юным и прекрасным. Зато старится и дурнеет его портрет: всякий неправедный поступок делает все более отталкивающим лицо на холсте…



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