Портной. Евгений Кострица (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он сшивает ткань пространства и времени. Не создавая миры, а открывая в них двери. На его фильмы многолетняя очередь, но играют в них не актеры, а зрители. Cреди бесчисленных альтернативных вселенных находятся самые причудливые декорации. Вскоре ему тоже придется примерить новую роль, и она ему не понравится. Планету спасет только герой, так кто он – Пожиратель или Портной?



Портной слушать на видеосервисе Wink.