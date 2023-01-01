Пороги рая, двери ада. Дарья Булатникова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы давно искали хороший современный детектив? Аудиостудия «Ардис» представляет детективный роман «Пороги рая, двери ада» российской писательницы-прозаика и сценариста, автора детективов и мистических историй Дарьи Булатниковой. Нетривиальная остросюжетная завязка и легкий слог позволяют окунуться в бурный мир событий романа. Героиня всегда была опекаемой дочкой, а потом женой. Но когда страшные обстоятельства ставят еe и сына на грань выживания, Алиса вынуждена действовать быстро и решительно. Против неe всe и все, а на еe стороне только то, что еe считают погибшей. Работы Дарьи Булатниковой хорошо известны российскому зрителю. Она принимала участие в создании сериалов «Улицы разбитых фонарей», «След», «Кулагин и партнeры», «Адвокат», «Возвращение Мухтара», «Пятая стража», «Обратный отсчeт», «Великолепная пятeрка» и других. Еe специализация – детектив, психологический триллер, мистика, комедия.



Пороги рая, двери ада слушать на видеосервисе Wink.