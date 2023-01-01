Поразительное на каждом шагу. Алые сердца. По тонкому льду. Тун Хуа
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Поразительное на каждом шагу. Алые сердца. По тонкому льду. Тун Хуа

Поразительное на каждом шагу. Алые сердца. По тонкому льду. Тун Хуа (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика1573 мин18+
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Сюжет

Невероятная история любви, которая легла в основу одной из самых популярных южно-корейских дорам «Алые сердца» Полная интриг и опасностей жизнь Малтай Жоси при императорском дворе продолжается. Поглощенная участием в борьбе принцев за престол, девушка, кажется, давно позабыла о том, что родилась в XXI веке под совсем другим именем. Запретный город стал для нее родным домом, а император Канси и его сыновья – семьей, в которой она познала сладость любви. Однако сердце сына Поднебесной переменчиво, и сегодня он обрушит свой гнев на головы тех, к кому был благосклонен еще вчера… Привыкшая к жизни во дворце Жоси знает, что на ее долю выпадет немало испытаний. Ей известна судьба каждого из принцев, чьи лица она видит каждый день, и страшный финал, о котором она узнала еще из учебников по истории, все ближе. Сможет ли Жоси изменить ход истории и уберечь тех, кого любит?

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