Поразительное на каждом шагу. Алые сердца. По тонкому льду. Тун Хуа (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Невероятная история любви, которая легла в основу одной из самых популярных южно-корейских дорам «Алые сердца» Полная интриг и опасностей жизнь Малтай Жоси при императорском дворе продолжается. Поглощенная участием в борьбе принцев за престол, девушка, кажется, давно позабыла о том, что родилась в XXI веке под совсем другим именем. Запретный город стал для нее родным домом, а император Канси и его сыновья – семьей, в которой она познала сладость любви. Однако сердце сына Поднебесной переменчиво, и сегодня он обрушит свой гнев на головы тех, к кому был благосклонен еще вчера… Привыкшая к жизни во дворце Жоси знает, что на ее долю выпадет немало испытаний. Ей известна судьба каждого из принцев, чьи лица она видит каждый день, и страшный финал, о котором она узнала еще из учебников по истории, все ближе. Сможет ли Жоси изменить ход истории и уберечь тех, кого любит?



Поразительное на каждом шагу слушать на видеосервисе Wink.