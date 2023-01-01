Попала – не пропала, или Мой похититель из будущего. Ольга Грон (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Попала – не пропала, или Мой похититель из будущего – фантастический роман Ольги Грон, жанр юмористическая фантастика, любовная фантастика. Вот же попала! В будущее, прямиком в Департамент полиции времени. И теперь мне никуда не деться от Элеона Шермана и его ужасного динозавра. Но я не сдамся. Освоюсь, установлю свои порядки, заставлю уважать мое мнение, выведу из равновесия невозмутимого похитителя. Заодно придется узнать, зачем инопланетяне-ансарийцы проникают в прошлое Земли. Ах, они еще и вампиры? Ничего, и на таких найдем управу.



Попала – не пропала, или Мой похититель из будущего слушать на видеосервисе Wink.