Попаданцы. Мир Таларея. Книга 4. Серг Усов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Попаданцы. Мир Таларея» – роман Серга Усова, четвертая книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, попаданцы, героическое фэнтези. Средневековый магический мир погрузился в эпоху всеобщих войн, смут и мятежей. Но сколь долго будут длиться эти беды, если во главе одной из империй стоит наш современник, а его соотечественница возглавляет созданный ею Орден Тени, могущественную организацию, протянувшую свои щупальца на все континенты? Попаданцам не нужна война, они хотят вести новый для себя мир путём техно-магического прогресса. Многое ими уже сделано, но предстоит сделать гораздо и гораздо больше. Значит, в войнах надо побеждать, смутьянов усмирять, а развитие мира ускорять.



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