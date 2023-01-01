WinkАудиокнигиПопаданец в Таларею. Серг Усов
Попаданец в Таларею. Серг Усов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези651 мин18+
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Сюжет
«Попаданец в Таларею» – фантастический роман Серга Усова, первая книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, попаданцы. Книга, о попаданце в мир магического Средневековья. Главный герой – обычный парень, студент, наш современник. На старте получил много суперспособностей, что, впрочем, не сделало его ни умнее нас, ни глупее. Он иногда совершает ошибки – а кто из нас их не совершает? – но в целом, идeт по жизни от участи серва, почти раба, в тело которого попал, всe выше по социальной лестнице. Будут сражения, интриги, политика. Прогрессорство – умеренно. И конечно магия. Только не будет магических школ и его обучения в них.
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