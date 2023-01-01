Понять хищника. Аскольд Запашный,Эдгар Запашный (книга, 2024) слушать онлайн

Сохраняют ли тигры свои природные инстинкты в условиях цивилизации? Что заставляет двухсоткилограммовую кошку подчиняться человеку? Что общего у дикого хищника и человека? Об изнанке профессии, об успехах и проигрышах, о личном и общественном – обо всём этом братья Запашные расскажут сами! Аудиокнига озвучена известным актером дубляжа Всеволодом Кузнецовым! На манеже с тиграми и львами они не «хозяева», не надсмотрщики, не укротители. Прежде всего, они – вожаки этой стаи. Лидеры, которые знают психологию хищников и показывают, что человек может общаться с этими животными вот так – на расстоянии укуса и удара лапой. И тут все просто: либо ты покажешь, что морально сильнее, либо однажды тебя просто разорвут. В прямом смысле этого слова. Представители знаменитой цирковой династии, выдающиеся дрессировщики, основатели и руководители «Цирка братьев Запашных», Народные артисты РФ Эдгард и Аскольд Запашные давно стали не только знаменитым брендом, но и символом цирковой индустрии России. В своей книге они откровенно и эмоционально рассказывают о детстве «в опилках», первых шагах на арене, успехах и неудачах, учителях и учениках, политике и личной жизни. Об изнанке профессии, в прямом смысле пропитанной потом и кровью,– и великолепных шоу мирового уровня.



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