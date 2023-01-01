Пони Колокольчик. Спасение Нового года. Аннетта Мозер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Сможете ли вы отыскать Деда Мороза и спасти праздник вместе с Колокольчиком и его друзьями? Отправляемся в незабываемое путешествие на Северный полюс! Чудеса повсюду! Главное – в них верить… Пони Колокольчик и его друзья-оленята ждут не дождутся Деда Мороза! Скоро Новый год, а это значит, что пора развозить подарки. Но Деда Мороза всё нет и нет… Где же он? Храбрый Колокольчик и его друзья отправляются на поиски по Северному полюсу. Удастся ли им спасти главный праздник всех детей и взрослых?



Пони Колокольчик слушать на видеосервисе Wink.