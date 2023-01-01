Понедельник начинается в субботу. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами самая известная и популярная книга братьев Стругацких – полная юмора и сатирических намеков фантастическая сказочная повесть, воспитавшая не одно поколение читателей и растасканная на цитаты. Она повествует о буднях НИИЧАВО (Научно-исследовательского института чародейства и волшебства) – месте, где причудливо перемешались быт солидного учреждения и фольклорно-сказочная круговерть. В филиале Академии наук есть отделы Линейного счастья и Абсолютного знания, Предсказаний и пророчеств и Вечной молодости, а его штатные сотрудники могут проходить сквозь стены и становиться невидимыми. Дракона каждую пятницу возят на полигон для опытов, а курс управления волшебной палочкой занимает восемь семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Смотрителем музея старины является Баба-Яга, которую зовут Наина Киевна Горыныч, а за использование неразменного пятака можно запросто угодить в милицию…



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