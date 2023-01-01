Помощница его злодейшества. Дарья Стааль, Кира Крааш (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Удирая от навязанного брака, я ухватилась за первую попавшуюся работу. Так торопилась, что даже толком не выяснила, кто мой наниматель! И вот теперь я на отшибе цивилизации в мрачном замке самого мрачного типа империи работаю его личной помощницей. Что входит в мои обязанности? Ворох бумаг, древний замок с его странными обитателями и мужчина, обладающий самой разрушительной магией мира. В захватывающей и увлекательной книге Дарьи Стааль и Киры Крааш вас ждут: –Потрясающая добрая сказка для хорошего настроения. –Шикарный Князь Тьмы на выселках империи. –Детеныш чемодана на охоте за мелкой пушной демонической живностью. –Древний замок со скверным характером и протекающей крышей. –Деятельная героиня, которая решила его отремонтировать во что бы то ни стало.



Помощница его злодейшества слушать на видеосервисе Wink.