Помощница его злодейшества. Дарья Стааль, Кира Крааш
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Помощница его злодейшества. Дарья Стааль, Кира Крааш

Помощница его злодейшества. Дарья Стааль, Кира Крааш (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези, Любовные романы457 мин16+

Сюжет

Удирая от навязанного брака, я ухватилась за первую попавшуюся работу. Так торопилась, что даже толком не выяснила, кто мой наниматель! И вот теперь я на отшибе цивилизации в мрачном замке самого мрачного типа империи работаю его личной помощницей. Что входит в мои обязанности? Ворох бумаг, древний замок с его странными обитателями и мужчина, обладающий самой разрушительной магией мира. В захватывающей и увлекательной книге Дарьи Стааль и Киры Крааш вас ждут: –Потрясающая добрая сказка для хорошего настроения. –Шикарный Князь Тьмы на выселках империи. –Детеныш чемодана на охоте за мелкой пушной демонической живностью. –Древний замок со скверным характером и протекающей крышей. –Деятельная героиня, которая решила его отремонтировать во что бы то ни стало.

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