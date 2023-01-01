Поместье «Снигири». Анна Дашевская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга о Бюро расставаний и его работе. На сей раз в Бюро обращается старинный знакомый, который никак не может продать родовое гнездо. Март, подмосковное имение, отрезанное от дорог внезапным снегопадом, гости, приехавшие праздновать равноденствие… Может ли в таких условиях не случить�ся убийство? Алексей Верещагин не может приехать, но это не помешает ему расследовать преступление, в котором оказались замешаны его арендаторы.



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