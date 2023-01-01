Полюби деньги – деньги тебя любят. Сара Маккрам (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Простая и необыкновенно вдохновляющая книга Сары Маккрам – это обращение денег или денежной энергии к людям. Деньги говорят с нами на страницах книги и раскрывают секреты, которые в корне меняют наше понимание природы денег и всё финансовое мировоззрение. Книга учит искусству строить отношения с деньгами, как с хорошим другом. Учит мечтать, ставить цели и достигать их, наслаждаться жизнью и не бояться материальных желаний. Книга дает практические советы по немедленному улучшению финансового положения и помогает каждому поверить в свои безграничные возможности. Почему деньги не приходят к нам? Как наши мысли, чувства и поступки влияют на наши финансы? Что мешает исполнению наших желаний? Где лежит корень всех негативных денежных установок, и как можно их быстро изменить? Как зарабатывать деньги легко и с удовольствием? На эти и другие вопросы дает ответ книга.



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