Поля доброй охоты. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В наши дни у Ведуна немного хлопот. Иногда мешают спокойно жить призраки, еще реже мозолят глаза упыри, упокоить которых умелому чародею раз плюнуть. Мог ли предполагать Олег Середин, что однажды столкнется с такой сильной ведьмой, которая окажется не по зубам ни ему самому, ни его учителю Воро�ну. И что останется только один способ спасти людей от лютой опасности! Отправиться вспять по реке Жизни в тот далекий год, когда Девочка Сирень только-только начала убивать…



Поля доброй охоты слушать на видеосервисе Wink.