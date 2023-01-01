Полураспад. Александр Зорич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сталкеры Комбат и Тополь, полюбившиеся читателям по бестселлеру «Беглый огонь», вновь возвращаются в Зону! Ни миллионы, ни супер-яхта, ни даже любовь не смогли погасить в неустрашимых сердцах сталкеров жажду приключений. Тем более что заблудившемуся студенту – «отмычке» срочно нужна помощь в добыче легендарного артефакта «подсолнух». Из-за этого-то артефакта бесстрашным и острым на язык сталкерам и предстоит путешествие в саму обитель зла – в логово нового и чрезвычайно опасного клана «каперы». Что ждет там Тополя и Комбата? Наверняка можно сказать только одно: слабакам и трусам в таких местах делать нечего.



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