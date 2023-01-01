Полудемон. Месть принцессы. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

Ее предали. Бросили в темницу, обвинили в колдовстве, пытали… Другая бы сломалась, но принцесса Мишель решила родить сына, который вырастет и отомстит за нее. И ей это удалось. Зачатый от демона, принц крови воспитывается в глуши. Настанет время – и он предъявит свои права на трон. На возмездие. На �власть. Но… увы. Ни одно из этих прав не дает простого человеческого счастья. Его учили убивать, но не учили любить. Или все-таки любовь окажется сильнее? Кто знает?



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