Полудемон. Месть принцессы. Галина Гончарова
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Полудемон. Месть принцессы. Галина Гончарова

Полудемон. Месть принцессы. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Любовные романы843 мин16+

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О книге

Ее предали. Бросили в темницу, обвинили в колдовстве, пытали… Другая бы сломалась, но принцесса Мишель решила родить сына, который вырастет и отомстит за нее. И ей это удалось. Зачатый от демона, принц крови воспитывается в глуши. Настанет время – и он предъявит свои права на трон. На возмездие. На власть. Но… увы. Ни одно из этих прав не дает простого человеческого счастья. Его учили убивать, но не учили любить. Или все-таки любовь окажется сильнее? Кто знает?

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Жанр
Фантастика, Любовные романы, Русская литература
Время
843 мин / 14:03

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