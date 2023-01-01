Полтава. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

8 июля 1709 года произошло генеральное сражение Северной войны, получившее название «Полтавской битвы». Разгром шведской армии русскими войсками под командованием Петра I стал важнейшим этапом в дальнейшей судьбе не только России, но всей Европы. События этой знаменательной битвы и послужили основой поэмы Пушкина «Полтава». Но, если вы думаете, что великий поэт ограничился только лишь описанием батальных сцен – вы ошибаетесь. В этом героическом эпосе вас ждет рассказ не только и не столько о войне, сколько о любви, предательстве, героизме, отваге и измене. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги А.С. Пушкина: «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Дубровский», «Медный всадник и другие поэмы», «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Капитанская дочка», «История села Горюхина»



Полтава слушать на видеосервисе Wink.