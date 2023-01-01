Половинка. Ольга Гусейнова (книга, 2020) слушать онлайн

Всего одна ошибка – и правящая династия проклята. Всего один рискованный магический эксперимент – и прежде благополучная и богатая Цветана на краю гибели. Неужели настанет день, когда ее будет невозможно спасти?! Или шанс на возрождение королевства подарят таинственные и страшные маги из другого мира? Вот только чем придется заплатить за их помощь? Свободой? Сердцем? Или у судьбы другие расклады? Как бы там ни было, отверженная принцесса и семеро риирцев отправляются навстречу опасным приключениям и ледяным монстрам, превратившим страну в застывший кошмар, чтобы попытаться уничтожить портал, через который пришла беда. Навстречу гибели или счастью…



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