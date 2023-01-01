Полное собрание стихотворений. Сергей Есенин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Поэзия519 мин6+
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Сюжет
Сила таланта Есенина в том, что в нем неразрывно слиты и человек и поэт. И через него мы как бы видим не только обычно сокрытую от взоров жизнь человеческой души, но и жизнь общества и самого времени. В настоящее издание вошли все известные в настоящее время стихотворения Сергея Есенина.
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