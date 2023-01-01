Поллианна. Элинор Портер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман американской писательницы Элинор Портер стал настоящим бестселлером англоязычной литературы для детей. По мотивам книги снято несколько телесериалов и фильмов. Пронзительная и трогательная история одиннадцатилетней сироты, воспитанной в доме тетушки и изменившей жизни многих людей. Удивительное умение Поллианны не унывать в любых обстоятельствах сделало героиню одним из самых популярных детских персонажей.



Поллианна слушать на видеосервисе Wink.