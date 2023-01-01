Политика. Аристотель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Политика» Аристотеля – один из важнейших текстов античной философии, посвященный построению государства. Философ создавал его в зрелом возрасте, неоднократно дорабатывая уже написанное. Нынешний вид трактат приобрел в период жизни Аристотеля в Афинах и преподавания в Ликее. К этому моменту он собрал и проанализировал факты о разных государственных системах и законодательных устройствах, существовавших в его время и в прошлом. «Политика» стала итоговым трудом, указывающим путь правителям, которые стремятся к созданию идеального государства-полиса.



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