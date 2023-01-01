Полигон-4. Бросок в Инферно. Юрий Уленгов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Алтаю удалось совершить невозможное. Он выжил в Красной зоне и победил в турнире – но победа не принесла удовлетворения. Отомстил тому, кто искалечил его жизнь – но месть лишь породила новые вопросы. И ответов не найти на Полигоне. Остается одно: выполнять специальные задания администрации, в надежде рано или поздно заслужить свободу. Если удастся остаться в живых, конечно. Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



Полигон-4 слушать на видеосервисе Wink.