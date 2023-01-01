Полет дракона. Екатерина Каблукова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Стать драконом может лишь тот, чьи помыслы чисты. Но что делать тому, кто превратился в змею? Смириться? Или же попытаться обрести крылья, пусть даже ценой жизни других? Веро Амстел и не подозревала, что старинный обряд затронет ее упорядоченную жизнь, перевернет все с ног на голову и заставит с�крываться от слуг закона. Что выбрать: честь рода или торжество правосудия… И как во всем этом не потерять любовь?



Полет дракона слушать на видеосервисе Wink.