Полдень, XXII век. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1962) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. На дворе XXII век… Люди летают на птерокарах и получают еду через окно Линии Доставки. Выращивают кибердворников и киберсадовников, испытывают механозародыш и исследуют «бактерии жизни». Изучают прошлое Земли при помощи Коллектора Рассеянной Информации и проводят эксперименты по искусственному бессмертию. Открывают новые далeкие планеты с их загадками и романтикой… Перед вами центральное произведение знаменитого цикла братьев Стругацких о мире Полудня – светлом мире будущего – мире добра, прогресса и взаимопонимания, мире, где никто не одинок, где вечные ценности всегда ставятся выше личных, «мире, в котором интересно жить и работать»… Роман состоит из новелл, условно связанных друг с другом местом и временем действия и отдельными героями. Каждый рассказ – зарисовка из будущего, выхваченный из вечности фрагмент жизни отдельных людей…



Полдень, XXII век слушать на видеосервисе Wink.