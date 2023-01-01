Покоя больше нет. Чинуа Ачебе (книга, 2023) слушать онлайн

Роман открыл знаменитую трилогию Ачебе, которая рассказывает о влиянии западных традиций на уклад коренного населения Африки. Драматичная история морального падения молодого африканца, прошедшего печальный путь от искреннего идеалиста с блестящим европейским образованием до циничного коррумпированного чиновника и завзятого конформиста, и его непростой любви к девушке из рода языческих жрецов. Роман погружает читателя в яркий и непривычный мир Африки второй половины ХХ века, где обычаи и обряды, сохранившиеся с поистине незапамятных времен, то мирно соседствуют, то вступают в трагический конфликт с современностью и прогрессом.



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