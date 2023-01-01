Покой, игра, развитие. Как взрослые растят маленьких детей, а маленькие дети растят взрослых. Дебора Макнамара (книга, 2020) слушать онлайн

Книга Деборы Макнамары «Покой, игра, развитие» – третья книга в серии «Библиотека института Ньюфелда», продолжает рассмотрение модели развития личности на основе теории привязанности Гордона Ньюфелда. Тема книги – дети дошкольного возраста. Без преувеличения, Дебора Макнамара написала полноценное пособие для родителей о том, как понять суть внутреннего мира детей. Показывая, что дошкольный возраст играет решающую роль в развитии способности к отношениям, она рассматривает незрелость, присущую ребенку этого возраста, – одно из наиболее игнорируемых и неверно понимаемых понятий, – не как изъян, требующий мгновенного исправления, а как часть замысла развития. Основная проблема человека заключается в том, что не все мы взрослеем, становясь старше. Автор убедительно доказывает, что только понимая незрелость дошкольников – чего им недостает и почему, – мы сможем осознать значение условий, благоприятных для истинного взросления, а значит, сможем разобраться в самих себе и выполнить задачу воспитания детей. Ведь, если мы знаем, что нужно Природе и можем обеспечить эти условия, то мы позволим себе немного расслабиться, а затем и порадоваться спонтанно созревающим плодам.



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