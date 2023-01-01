Покинутый Полис. Кирилл Шарапов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все, как в песне: «Цыганка с картами, дорога дальняя…» Вот только не заладилось все с первого шага – и подготовка неудовлетворительна, и маршрут не такой, и народу мало, обречeнный рейд. Назад тоже не вариант, и остается сцепить зубы и идти вперед. Вопрос только в одном – дойдет ли кто-нибудь? А если дойдут, то, что их ждет, ведь все не так, как кажется. Заключительная книга цикла «Свалка».



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