Похождения Невзорова, или Ибикус. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1882 – 1945) – русский писатель, граф, академик. Повесть «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924) составляет центральную часть в цикле произведений о белой эмиграции. Авантюрист С.И.Невзоров «… поджидает случай, чтобы произвести короткую и удачную операцию с высоковалю�тным товаром… и бежать в Европу». «Россия – место гиблое, так указывал ему здравый смысл. Всю ее разграбят и растащат до нитки… Нужно торопиться рвануть и свой кусок…».



Похождения Невзорова, или Ибикус слушать на видеосервисе Wink.