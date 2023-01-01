Поход на Бар-Хото. Леонид Юзефович (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В новой захватывающей повести лауреата литературных премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» искусно соединены реальная история и художественный вымысел, большая любовь и борьба за свободу. Сюжет, как и ее герои – вымышленные, но декорации настоящие, а эмоции ярче и живее документальных сводок. Главный герой – русский офицер Борис Антонович Солодовников, находясь в ссылке в Забайкалье, пишет мемуары о событиях двадцатилетней давности. В 1912-1914 годах он служил военным советником в монгольской армии, когда Монголия отстаивала свою независимость от Китая. В его воспоминаниях переплетаются осада занятой китайцами крепости Бар-Хото, любовь к жене русского дипломата в Монголии, Первая мировая война, высылка из Ленинграда в Забайкалье в середине 1930-х. Солодовников филигранно описывает монгольскую природу, традиции и уклад, размышляет о столкновении нравов и ценностей Востока и Запада, заново осмысляет собственную жизнь, разделяя с нами тяжелый, но бесценный опыт пребывания во времена глобальных потрясений. Он пишет: «Я… никогда и нигде не чувствовал себя свободнее, чем в Монголии. Я не нашел в ней того, что искал, не написал роман, не стал буддистом, зато, в отличие от Петербурга… я жил среди живых, видел все цвета мира, ходил рядом со смертью, любил и был счастлив» Героический и проникновенный голос Григория Переля мастерски передает атмосферу новой захватывающей книги мастера исторической прозы. Леонид Юзефович – писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук. Лауреат премий «Большая книга» (2009, 2016, 2021) и «Национальный бестселлер» (2001 и 2016). Автор романов «Журавли и карлики», «Филэллин», «Зимняя дорога», «Самодержец пустыни». По его сценариям сняты фильмы «Гибель империи», «Казароза», «Сыщик Путилин», «Серебряный самурай», «Контрибуция». «”Поход на Бар-Хото”, конечно, книга о Монголии, где Леонид Юзефович и сам когда-то служил, текст-размышление о природе национализма, об исторической судьбе народов. Но в первую очередь это книга о любви, пусть о ней тут и говорится в нескольких абзацах», – Наталия Ломыкина, Forbes «Леонид Юзефович, уже трижды получавший премию „Большая книга“, не впервые размышляет о войне, любви и смерти, но, кажется, впервые делает это так лаконично, зло и торжественно», – Ксения Рождественская, Сити «Леонид Юзефович написал прекрасный роман о том, что делает нас настоящими, о чувствах, стремлениях – и обстоятельствах, которые предопределяют нашу судьбу. О бессмысленных, но неизбежных войнах. И о том, насколько разными бывают люди, которых судьба сводит в одной точке», – Татьяна Соловьева, Gärten und Straßen Возрастное ограничение: 16+ Исполнитель: Григорий Перель Дизайн: Елизавета Корсакова © Леонид Юзефович Запись произведена Аудио Издательством ВИМБО ©&℗ ООО «Вимбо», 2023 Продюсеры: Вадим Бух, Михаил Литваков



Поход на Бар-Хото слушать на видеосервисе Wink.