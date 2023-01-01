Похищенная невеста. Екатерина Флат (книга, 2020) слушать онлайн

Новая увлекательная история для всех поклонников романтического фэнтези! Магические кланы много лет враждуют, и лишь истинный король сможет положить конец этой войне. И лорд Рейден из клана Арейс – один из главных претендентов на престол. Он – прославленный воин и могущественный маг, он опасен и готов на все ради достижения своей цели. И он поклялся, что хоть из-под земли меня достанет… Что ж, удачи. Я уж точно сдаваться не собираюсь и еще поборюсь за свою свободу. Даже с тем, с кем оказалась связана волей случая магическими узами. Рейден не отступит, только и я тоже. И мы еще посмотрим, кто победит в этом противостоянии!



Похищенная невеста слушать на видеосервисе Wink.