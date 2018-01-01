Пока-я-не-Я. Практическое руководство по трансформации судьбы. Дмитрий Троцкий (книга, 2020) слушать онлайн

Дмитрий Троцкий – участник проекта «Битва экстрасенсов», хиромант, лидер по посещаемости вебинаров и семинаров. Дмитрий Троцкий – хиромант, который больше не предсказывает судьбу, так как уверен, что ее можно изменить. "За последние 20 лет я просмотрел более 30 000 пар рук, все время изучая взаимосвязи между тем, что мы чувствуем, думаем, говорим, делаем, и событиями в нашей жизни. Сейчас я могу с уверенностью сказать: все, что с нами происходит – мы это заслужили исполнением или неисполнением своей роли. В этой работе я даю инструкцию, как разобраться, – кто я, какая у меня роль в каждой конкретной ситуации, и что это вообще такое – роль. Я рассказываю, на что нужно опираться при выборе профессии, своей второй половинки, как раскрыть свой творческий потенциал и найти свое предназначение, как исцелиться от той или иной болезни и достичь благосостояния. Здесь нет абстрактных рассуждений, только руководство к действию и ответ на главный вопрос: что мне делать – прямо сейчас и в жизни в целом".© Троцкий. Д., 2017 © Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017 © & ? ООО «Аудиокнига», 2018 Продюсер аудиозаписи: Татьяна Плюта



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