Погоня за украденным триллионом. Расследования охотника на банкиров. Александр Лебедев
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Погоня за украденным триллионом. Расследования охотника на банкиров. Александр Лебедев

Погоня за украденным триллионом. Расследования охотника на банкиров. Александр Лебедев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн394 мин18+
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Сюжет

Александр Лебедев продолжает начатое в бестселлере «Охота на банкира» расследование афер и хищений триллионов долларов глобальной оффшорной олигархией. Каждая глава посвящена запутанной мошеннической схеме, с помощью которой украденные миллиарды оказываются на тайных счетах, превращаются в виллы, яхты и частные самолеты беглецов, скрывающихся в Европе и пытающихся выдать себя за «жертв политических репрессий Кремля». Вывод денег и банкротство российских банков, обман клиентов в крупнейших финансовых институтах Запада, их пособничество в отмывании коррупционных откатов проворовавшимися чиновниками, крах авиакомпании «Трансэро», алхимия в атомной энергетике и черные дыры во вселенной благотворительности, – все это вы найдете в новой книге Александра Лебедева. Автор исследует феномен симбиоза «грязных денег» и новейших информационных технологий блокчейна, угрожающий мировой финансовой системе криптовалютным апокалипсисом. Он описывает деградацию одурманенных ангажированными СМИ и «фейковыми» информационными вбросами политических элит, которые не в состоянии противостоять параллельной реальности и неоколониализму. Отзывы о книге: Филипп Киркоров, певец: «Александр Евгеньевич – законодатель авангардных идей, мыслей, событий. Ищущий нестандартных решений, болеющий за свою страну. Его книги наполняют, заряжают, и ты потом делишься этими мыслями с другими людьми». Юрий Кобаладзе, генерал-майор Службы внешней разведки: «Лебедев человек многих талантов, и я не удивляюсь, что он взялся ...Слушайте книгу.

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