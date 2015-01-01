Погоня за хвостом. Александр Громов (книга, 2020) слушать онлайн

"Погоня за хвостом" фантастическая повесть Александра Громова, российского писателя-фантаста, лауреата премий «Звeздный мост» (2001, 2002, 2004, 2005, 2006), «Аэлита» (2006), «Странник» (2001). Горстка людей осталась от человечества, но и ей грозит смертельная опасность… Некогда люди создали мирмикантропов – генетически модифицированных людей с минимальными половыми различиями, неприхотливых, с новыми органами чувств и большой плодовитостью. Позже между людьми и мирмикантропами разгорелась война, которую люди проиграли. Остатки человеческой расы живут на последней планете в подземных крепостях-убежищах в условиях жесточайшей маскировки. Но мирмикантропы находят эту планету… © ИДДК, 2015



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