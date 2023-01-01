Поэзия. «Серебряный век». Коллективные сборники (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Серебряный век… Так называют удивительный период в истории русской культуры, начавшийся в конце XIX столетия и прерванный октябрьским переворотом 1917 года. Это была сложнейшая пора в истории России, пора войн, революций и интеллектуальных прозрений. И это была одна из самых лучших и утонченных эпох в русском искусстве. Слушая стихотворения поэтов Серебряного века, вы поймете: эта поэзия гениальна и по-настоящему человечна.



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