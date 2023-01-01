Поэзия. Иоганн Вольфганг Гете (книга, 2020) слушать онлайн

Иоганн Вольфганг Гeте – величайший немецкий поэт и мыслитель, автор бессмертного «Фауста». Его творчество занимает особое место в мировой литературе. А переводы стихов Гeте, выполненные В. А. Жуковским, М. Ю. Лермонтовым, Ф. И. Тютчевым, А. А. Фетом, А. К. Толстым, сами являются блестящими образцами поэзии. Среди самых знаменитых, знакомых нам с детства, – «Горные вершины спят во тьме ночной…» Лермонтова и баллада «Лесной царь» Жуковского. «ГЕТЕ КАК ЧЕЛОВЕК И ДЕЯТЕЛЬ» – глава из биографического очерка «Вольфганг Гeте. Его жизнь и литературная деятельность», созданного известным русским ученым, автором одного из лучших переводов «Фауста» Н. А. Холодковским. В ней он дает характеристику личности великого поэта, рассказывает о его многосторонней деятельности, философских и политических убеждениях.



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