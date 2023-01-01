Поэтические вечера. Александр Пушкин,Сергей Есенин,Федор Тютчев,Василий Жуковский,Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Замечательный артист читает стихи А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, В.А.Жуковского, Ф.И.Тютчева, С.А.Есенина «Я читаю не только для публики, я читаю еe во многом для себя самого. Чтение стихов – это как будто ты служишь мессу, словно ты священник… Ты должен стремится только к окончательной гармонии, чт�обы… и у публики, и у тебя в душе что-то происходило, гармонизировалось в некое стройное здание, которое ты строишь, читая эти стихи и вставляя что-то от себя об этом поэте или об этом стихотворении…» М.М.Козаков



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