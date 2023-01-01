Поэмы. Николай Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Некрасов Николай Алексеевич – русский поэт. В его творчестве и глубокая печаль, и философские раздумья о смысле жизни и назначении человека, и самые сокровенные любовные чувства и переживания. В настоящее издание включены поэмы. Саша Тишина Рыцарь на час Коробейники Мороз, Красный нос Дедушка Русские женщины. Княгиня Трубецкая Русские женщины. Княгиня М.Н.Волконская Кому на Руси жить хорошо



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